Sexi ANDREA V KUCHYNI, aj na pláži: Vie to aj pri sporáku!

Jedna z najkrajších slovenských modeliek Andrea Verešová, ovláda perfektne nie len svoju profesiu, ale aj rolu "žienky domácej".

Aj keď si leto užívala s rodinou v rôznych prímorských letoviskách, predchádzajúce mesiace, najmä počas lockdownu, bola nútená sa každý deň zvŕtať vo svojej parádnej kuchyni. Nonstop varila, vypekala, upratovala, učila sa s deťmi, no nesťažovala si. "Beriem to ak familytherapy," napísala svojim sledovateľom. A išlo jej to pekne od ruky, aj keď ako na svojom Instagrame priznala, občas jej dochádzala inšiprácia. Nebola skúpa podeliť sa o svoje fotografie, zážitky, pocity a dokonca ani o recept na bublaninu, ktorú upiekla.

Nájdete ho na ďalšej strane>>